Miljoenendeal FC Utrecht strandt, investeerder niet kredietwaardig

Eindelijk na acht jaar leek grootaandeelhouder Frans van Seumeren persoonlijk iets van zijn investering van dik veertig miljoen in FC Utrecht terug te verdienen. De zakendeal waarmee een onbekend aantal miljoenen mee gemoeid was, is na wekenlange hoopvolle gesprekken echter afgeketst. Het ging om tien procent van de aandelen, maar er is ook nadrukkelijk gesproken om dat percentage in de toekomst aanzienlijk uit te breiden.