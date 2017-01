Mokotjo grote afwezige bij FC Twente door problemen met papieren

Het is maar zeer de vraag of FC Twente deze week op het trainingskamp in Spanje kan beschikken over Kamohelo Mokotjo. De middenvelder ontbrak niet alleen vanmorgen op de eerste training in San Pedro del Pinator, de kans is groot hij het gehele trainingskamp aan zich voorbij moet laten gaan.