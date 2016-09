Mokotjo ziet voordelen na vertrek Ziyech

Mokotjo baalt van de eerste helft in Friesland. ,,Want toen speelden we alsof het een vriendschappelijke wedstrijd was en dat mag niet gebeuren. Als we zo beginnen als in de tweede helft, winnen we hier gewoon."



Maar hij is overtuigd van de mogelijkheden die er schuilen in deze groep. ,,De selectie heeft potentie. Wij kunnen met deze jongens een heel stabiel seizoen draaien. Daar ben ik van overtuigd."



Maatje

Ook voor hem, het rustige verdeelstation in de as van het veld, is alles anders geworden nu z'n maatje Ziyech er niet meer is. Mokotjo zocht en vond de oplossing vaak bij de allesbepalende 'linker' van Ziyech. Andersom was dat ook zo. Als Ziyech al eens een bal afspeelde, dan was het meestal aan Mokotjo.



Creatievelingen

Hoe tegenstrijdig dat misschien ook lijkt: Mokotjo ziet vooral de voordelen van het vertrek van de beste speler van het elftal. ,,Tegenstanders stelden zich vooral in op Hakim, nu moeten ze rekening houden met veel meer spelers die gevaar kunnen stichten: Klich, Ünal, Yeboah, Celina", zegt hij.



,,Kijk, Hakim is Hakim. Hij was ons niveau ontgroeid en ik snap heel goed dat hij gefrustreerd raakte. Nu hebben we veel meer teamspelers. Het zijn jonge jongens die leergierig zijn en willen luisteren naar de trainer. Ik denk dat het voor de trainer ook makkelijker wordt."