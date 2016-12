Na overlijden Cruijff moeten we Van Hanegem koesteren

Kraambezoek

We gaan even van 3 juni 2001 naar 25 februari 2013. Toen was ik in het ziekenhuis om de pasgeboren tweeling van mijn broertje te zien. Ik was er nog geen vijf minuten of de telefoon ging. Het was Willem van Hanegem. Zijn telefoontje kon ik natuurlijk niet ophangen. Dus snelde ik de gang op en nam het telefoontje aan. Onmiddellijk kwam er een verpleegster al schuimbekkend naar mij toe. Of ik die telefoon heel snel wilde ophangen. Natuurlijk had ze gelijk, maar ja het was wel de Kromme die ik aan de lijn had. Ik beloofde hem over een uur terug te bellen.



Na het kraambezoek belde ik Willem op. Hij nam direct de telefoon op. Het ging om een artikel over waarom Marokkaans-Nederlandse voetballers niet de absolute top kunnen bereiken. ,,Er zijn genoeg Marokkaanse voetballers die niet onderdoen voor spelers van Real Madrid of Barcelona. Maar een aantal spelers is ongeduldig'', zei hij toen.



Willem heeft het altijd voor de underdog opgenomen, ook voor voetballers van Marokkaanse afkomst. Zo zei hij: ,,Ik weet best dat er vervelende Marokkanen zijn, maar die zet ik buiten. Vervelende Nederlanders ook. Daar moet je doorheen kijken. Ik geloof niet in die multiculturele problemen. Die worden gemaakt vanwege een verkeerde aandacht voor een paar kwaaien.''



Toen Feyenoord het niet al te best deed, nam Willem het voor de Rotterdamse club op. Nu Feyenoord bovenaan staat, is hij kritisch. Sommige mensen vinden hem daarom een zuurpruim. 'Daar heb je hem weer.' Maar nee, Van Hanegem is kritisch, omdat hij echt zielsveel om zijn club Feyenoord geeft.



Ik heb het hier opgenomen voor de mens Willem van Hanegem, want we weten allemaal wat voor een geweldige voetballer hij was en wat hij voor de Nederlandse voetbalwereld heeft betekend. Willem: een authentieke man, een man met een groot hart, een man die op tv zijn tranen liet gaan toen het overlijden van Johan Cruijff ter sprake kwam. Ik ben blij dat je nog onder ons bent.