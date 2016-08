'Neef en broer van Ajacied Bazoer aangevallen in Deventer'

Direct na de bedreigingen meldde een van de twee zich bij de politie in De Adelaarshorst. Later meldde ook de bestuurder zich in het stadion.



Go Ahead Eagles-voorzitter Edwin Lugt noemt het voorval 'treurig'. ,,Ik kan de schuldvraag niet beantwoorden, maar dit zou niet mogen gebeuren. We streven normalisatie na. Dan helpt zoiets niet. Dit is buitengewoon vervelend.'' Een zegsman van Ajax laat weten 'dat Ajax in deze geen partij is'.