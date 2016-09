Nelom terug bij Feyenoord, Kongolo onzeker voor duel met ADO

Of Terence Kongolo kan spelen is daarentegen nog onzeker. De verdediger heeft lichte knieklachten. ,,Hij heeft vandaag voluit meegetraind, we zullen de komende dagen kijken hoe de reactie daarop is. Zaterdag zullen we bekijken of hij zondag kan starten", aldus Van Bronckhorst.



Eljero Elia is er vanwege een schouderblessure hoe dan ook niet bij. Het duurt volgens Van Bronckhorst nog wel een paar weken voor de aanvaller weer meetraint.