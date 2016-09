Niet-fitte Tim Krul geen tegenvaller voor Peter Bosz

Krul, overgekomen van Newcastle United, is hersteld van een zware knieblessure die hij vorig jaar oktober opliep met een wedstrijd van het Nederlands elftal in Kazachstan. ,,Maar hij moet nu wedstrijdfit worden", zei Bosz. ,,Hij is er bijna elf maanden uit geweest. We zullen hem daarom ook eerst bij Jong Ajax brengen. Ik kan nu niet zeggen wanneer."



Voor Bosz is het geen tegenvaller dat hij Krul nog niet kan gebruiken. ,,Dat wisten we toen we hem haalden. Al wist ik niet of het een of twee maanden zou duren. Gelukkig hebben we met Onana en Boer nog twee prima keepers. Als je aan Krul denkt dan denk je niet meteen aan een meevoetballende doelman. Al is het niet zo dat hij dat niet kan. Hij kan wel heel goed ballen tegenhouden. En hij heeft leidinggevende kwaliteiten. Dat is belangrijk voor onze jonge verdedigers."