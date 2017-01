On-Utrechts contract voor 'rare snoeshaan' Ten Hag

Ze vonden hem maar 'een rare snoeshaan'. Wie je anderhalf jaar terug ook sprak op het Utrechtse trainingscomplex Zoudenbalch, de meningen waren eigenlijk eensluidend. ,,Die Ten Hag bepaalt zelfs welke zeep en sponzen onze schoonmakers moeten gebruiken'', zei één van de jeugdtrainers toen de nieuwbakken hoofdcoach koud een maand aan de slag was.



De reputatie van de trainer, opgepikt bij de reserves van Bayern München, was hem al ver voor zijn eerste werkdag vooruitgesneld. Wat moest 'Utreg' nou met een buitenstaander die bij Go Ahead Eagles een extra raam in zijn werkkamer had verlangd zodat iedereen zag hoe vaak hij aanwezig was? En waarom moesten mobieltjes uit en de trainingsuren op de schop? Ten Hag schopte heilige huisjes omver en maakte daar geen vrienden mee.



Een club op die manier een nieuwe richting opduwen, kun je alleen doen als je resultaten boekt. Anders ga je over de tong. Zeker in Utrecht, waar Ten Hag het in het begin niet beter deed dan zijn voorganger Rob Alflen, een echte jongen van de club. Er werd lacherig gedaan over het vele tactische geschuif tijdens ellenlange tactische trainingen. Spelers baalden van de lange(re) werkdagen.