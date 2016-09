Ook Ajax speelt in stadion met netten achter het doel

Ajax is alweer voor de tweede keer dit seizoen in Griekenland. In het gelukkig gewonnen uitduel met PAOK Saloniki (1-2) paste de opvolger van Frank de Boer zijn elftal nog aan en koos hij voor een systeem met vijf verdedigers. ,,Maar dat lijkt me nu niet nodig", zei Bosz. ,,We gaan uit van eigen kracht en kijken niet zo veel naar de tegenstander. Net als PAOK voetbalt waarschijnlijk ook Panathinaikos met vijf verdedigers. We zullen het spel dus moeten maken. Dat willen we ook."



In het onderkomen van Panathinaikos merkt Ajax nog eens dat het ook dit seizoen ontbreekt in de Champions League. Het stadion is oud en vervallen. Netten moeten voorkomen dat de fanatieke aanhang spullen op het veld gooit. Ajax tegen Panathinaikos was in het verleden een mooi affiche waaraan vooral de club uit Amsterdam prachtige herinneringen bewaart. Zo versloeg Ajax de Griekse club in 1971 in de finale van de Europa Cup 1. In 1996 bereikte de recordkampioen van Nederland voor de tweede keer op rij de finale van de Champions League door een zege van 3-0 bij Panathinaikos.



Bosz beseft dat een uitzege in Athene zijn elftal een vliegende start in de groepsfase van de Europa League zal bezorgen. Dan begin je lekker aan de volgende ontmoetingen tegen Celta de Vigo en Standard Luik. Tien spelers die zondag de basis legden voor een nipte winst op Vitesse (1-0) verschijnen zo goed als zeker ook tegen Panathinaikos aan de aftrap.



Alleen achter de naam van Bertrand Traoré staat een klein vraagteken. Als hij nog een beetje last houdt van een hamstring, dan zal Kasper Dolberg starten. Traoré trainde woensdag overigens zonder problemen mee.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever en Dijks; Klaassen, Riedewald en Gudelj; Ziyech, Traoré en Younes.