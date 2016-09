Oproep ADO-fans: Neem knuffels mee naar De Kuip

Feyenoord: zeven duels in drie weken

7:34 Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst geeft zijn selectie vandaag vrijaf. Pas vanaf morgen werkt de koploper in de Eredivisie toe naar de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, de nummer 3 op de ranglijst. De wedstrijd tegen de Hagenaren is het startsein van een zware periode met zeven wedstrijden in slechts 22 dagen.