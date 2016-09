Oranje blijft blessurevrij in Alkmaar

Oranje oefende achter gesloten deuren met de beoogde basisformatie voor het duel in Solna. Blind wilde eigenlijk vasthouden aan het elftal dat hij liet beginnen aan de oefeninterland donderdag tegen Griekenland. Na de nederlaag in Eindhoven (1-2) is hij toch gaan analyseren of het misschien anders moet.



Vooral de defensie van Oranje bleek kwetsbaar tegen Griekenland. De bondscoach kan ook besluiten een vleugelspeler voor een extra middenvelder op te offeren. Zonder de geblesseerde Arjen Robben en de niet geselecteerde Memphis Depay werd het Nederlands elftal tegen de Grieken nauwelijks gevaarlijk via de flanken.



Oranje vertrekt maandag naar Zweden, waar het maandagavond nog traint in de Friends Arena. Ron Vlaar is daar niet meer bij. De verdediger van AZ meldde zich zaterdag af met een kuitblessure.