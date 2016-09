Oranje wil indrukwekkende reeks een vervolg geven

Zweden sterk in openingswedstrijden



* Zweden hoopt zich voor de 12de keer voor een WK te plaatsen. De laatste keer dat de Scandinaviërs erbij waren, was in 2006. Toen werd in de achtste finale met 2-0 van Duitsland verloren.



* In de 18 openingswedstrijden van een WK-kwalificatiecyclus verloor Zweden slechts één keer. Dat was tegen België in 1953.



* Zweden begint met niet al te veel zelfvertrouwen aan het duel met Oranje. De laatste 6 wedstrijden werd er niet gewonnen; 3 gelijke spelen en 3 nederlagen. De laatste overwinning dateert van vóór het EK, toen Wales in een oefenduel in Solna met 3-0 werd weggeveegd.



* Janne Andersson is de eerste Zweedse bondcoach uit de historie die zijn periode niet met een oefenduel begint.