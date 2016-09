Ota in de basis bij Vitesse, Schenk voelt zich goed bij Eagles

Fraser acht Adnane Tighadouini nog niet fit genoeg voor een hele wedstrijd. De coach denkt dat de huurling van CF Málaga nog enkele weken nodig heeft om volledig in conditie te zijn. Daarmee krijgt de Braziliaan Nathan de voorkeur op de linkerflank.



Vitesse jaagt in GelreDome op de eerste thuiszege van dit seizoen. De Arnhemse club Vitesse won voor het laatst op 13 februari in eigen huis (Heerenveen, 3-0). Sindsdien heeft de Gelderse formatie zeven thuisduels in de competitie op rij niet gewonnen (drie gelijk en vier verloren).



Eagles

Natuurlijk heeft Vitesse meer kwaliteit. Maar Xandro Schenk beseft dat Go Ahead Eagles weer een resultaat kan halen in Arnhem. "Als wij goed in onze taak spelen, is niets onmogelijk", meent de linkercentrumverdediger.



Schenk (23) stapt morgen het veld op in de wetenschap dat Go Ahead in de laatste twee wedstrijden een punt heeft veroverd in de GelreDome. In de laatste onderlinge ontmoeting, op 29 november 2014, werd het 2-2. Voor Go Ahead scoorden Alex Schalk en Mawouna Amevor.



Hetzelfde resultaat werd geboekt in het eerste jaar na de promotie in 2013. Na doelpunten van Marnix Kolder en Jarchinio Antonia vierde de ploeg uit Deventer op 27 april 2014 het klassebehoud in Arnhem.



Schenk verwacht dat Go Ahead zich ook dit seizoen in de Eredivisie moet kunnen handhaven. ,,We zijn niet minder dan ploegen als Roda JC, NEC, Sparta, Excelsior en PEC Zwolle", meent hij. ,,Ik verwacht dat we er wel een aantal onder ons kunnen houden. We zijn dit seizoen nog niet één keer weggespeeld. Twee jaar geleden was dat heel anders. Toen liepen we in heel veel wedstrijden alleen maar achter de bal aan."



Schenk, die goed is hersteld van een hamstringblessure, zit lekker in zijn vel. Temeer omdat de laatste wedstrijd, thuis tegen Roda JC, met 2-0 werd gewonnen. ,,Punten helpen altijd om in een goede stemming te komen."