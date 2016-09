Oud-basketballer Elson ambassadeur Feyenoord

,,Ik ben opgegroeid in Rotterdam, kijk graag naar de sport en Feyenoord in het bijzonder", zegt Elson tegen Feyenoord TV. ,,Ik ben zeer trots dat de ploeg het op dit moment zo goed doet. Ik hoop dat de kinderen zien dat ik ook opgegroeid ben in Rotterdam en dat sport voor mij heel belangrijk is geweest. Als ambassadeur ben je een rolmodel, ik vind het mijn plicht om de dingen die ik heb geleerd te delen met de jeugd."



De 40-jarige Elson, die in 2007 met San Antonio Spurs de NBA-titel behaalde, was vorige week namens Feyenoord al aanwezig bij de sportieve start van het parlementaire jaar in Den Haag. Op het Binnenhof verzorgde Feyenoord daar sportclinics voor de jeugd en aanwezige politici. Naast Elson waren onder anderen ook oud-spelers Mike Obiku en Robin Nelisse aanwezig.