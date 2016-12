Oussama Assaidi rond met FC Twente

FC Twen­te-aan­val­ler Ede wekenlang uitgeschakeld

20 december FC Twente kan de komende weken geen beroep doen op Chinedu Ede. De aanvaller heeft een spierblessure in zijn rechterbovenbeen opgelopen in het verloren duel met AZ van afgelopen zaterdag (1-2). Dat liet de club vandaag weten. Het is niet bekend hoelang Ede precies is uitgeschakeld.