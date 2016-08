Pronk, ontdekker van Zlatan en Litmanen, overleden

Pronk speelde tussen september 1960 en mei 1970 liefst 337 wedstrijden voor het eerste van Ajax. De centrumverdediger annex middenvelder vierde in die tien seizoenen vier landstitels met de Amsterdamse club. Hij won drie keer de KNVB-beker. Pronk speelde negentien keer in het shirt van het Nederlands elftal.



,,Als je lid wordt van Ajax, blijf je via een navelstreng verbonden met die club'', zei Pronk ooit. Hij maakte die woorden waar door na zijn actieve carrière scout te worden bij Ajax van 1976 tot 1985. Een aantal jaar was hij hoofdtrainer bij IJsselmeervogels, maar toen Leo Beenhakker trainer werd, keerde Pronk terug als trainer van Ajax 2.



In 1991 benoemde Louis van Gaal hem tot hoofdscout bij de Amsterdamse voetbalclub. Mede dankzij hem kwamen Nwankwo Kanu, Finidi George en Jari Litmanen naar Amsterdam. Hij was ook betrokken bij de komst van Cristian Chivu en Zlatan Ibrahimovic. In 2007 bereikte Pronk de pensioengerechtigde leeftijd en nam hij afscheid bij Ajax.