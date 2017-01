PSV kansloos onderuit tegen Dortmund in oefenduel

Dortmund was de baas in het veld in de eerste helft en kreeg al vroeg via een strafschop de kans om op voorsprong te komen na een overtreding van Santiago Arias. De inzet van Marco Reus werd echter gestopt door Jeroen Zoet. Kort daarop maakte Reus zijn misser goed door alsnog de 1-0 binnen te schieten. Nadat Bart Ramselaar de kans op de gelijkmaker had gemist, zorgde Shinji Kagawa voor de 2-0.