PSV-scout Beukenkamp vertrekt naar Manchester United

Beukenkamp wordt eerste-elftalscout bij de Engelse topclub met als standplaats Nederland, zo meldt Voetbal International. United is bezig om de scouting te hervormen en doel is dat de stem van die scouting zwaarder gaat wegen. Nu worden spelers te vaak op hand van de manager gehaald.



,,Het was best een lastige keuze", verklaart Beukenkamp zijn overstap aan VI. ,,Ik heb heel prettig gewerkt bij PSV. Uiteindelijk ga je dan toch nadenken en is dit een kans die misschien nooit meer komt."



Beukenkamp was pas een jaar in dienst bij de Eindhovenaren.