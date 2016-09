Rai Vloet schakelt vader Wiljan uit in beker

AZ praat met Iraniër Jahanbakhsh over duels met Maccabi

20:06 Het is de vraag of Alireza Jahanbakhsh mee kan doen in de Europa Leaguewedstrijd van zijn club AZ tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Jahanbakhsh is Iraniër en de verhouding tussen Iran en Israël is dermate slecht dat de aanvaller mogelijkerwijs problemen krijgt in zijn vaderland als hij uitkomt tegen een Israëlische club.