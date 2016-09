Ramselaar schiet zichzelf in Elftal van de Week

Al in 24 minuten was PSV zaterdag klaar met NEC. Binnen dat tijdsbestek maakte de kampioen vier doelpunten via vier verschillende spelers. Bart Ramselaar opende de score al na vier minuten, in zijn basisdebuut voor de landskampioen. ,,Een mooi moment voor het team en voor mezelf'', glunderde de middenvelder. ,,Ik voel me meteen thuis bij PSV en dan wil je het vertrouwen graag terugbetalen.''



Ramselaar mocht starten omdat Andrés Guardado rust kreeg na al het reizen voor interlands met Mexico. Trainer Cocu wil dit seizoen vaker rouleren en heeft ook een ruimere keuze. ,,We hebben veel spelers die kwalitatief dicht bij elkaar zitten, Ramselaar pikt op dit hogere niveau ook meteen aan.''



PSV eindigde het duel met NEC met vijf spelers die morgen tegen Atlético normaliter weer naar de bank worden verwezen.