Rechtszaak tussen ADO en Wang na vijf minuten al voorbij

ADO Den Haag wil voor de rechter afdwingen dat United Vansen, het bedrijf van grootaandeelhouder Wang Hui, alsnog een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro overmaakt.



Dat geld zou vorig jaar al in termijnen worden bijgeschreven op de rekening van de club.De Nederlandse leiding van ADO Den Haag en de Chinezen troffen elkaar eerder deze maand ook al voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. Die besloot Wang Hui te schorsen als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO en die functie voorlopig over te dragen aan Ben Knüppe. De Chinees mocht wel lid blijven van de rvc, maar verloor zijn stemrecht.



ADO Den Haag is dit seizoen in de financiële problemen gekomen, volgens de clubleiding omdat het beloofde geld uit China uitblijft. De KNVB zette ADO terug naar categorie 1, wat betekent dat de club onder verscherpt toezicht staat bij de bond.



