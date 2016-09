René en Willy 65 jaar!

Willy is momenteel nog in dienst van de commerciële afdeling en ook René is nog regelmatig in het Philips Stadion te vinden en is daar zakelijk ook nog actief. Het duo maakt de tongen regelmatig los door hun wekelijkse radiorubriek op Omroep Brabant. Daarin bespreken de PSV-iconen elke maandagmorgen of na een Europese wedstrijd samen met presentator Kristian Westerveld de prestaties van PSV.



De broers vieren hun verjaardag ingetogen. ,,Maar als we zeventig mogen worden, komt er iets groters'', belooft Willy.



Samen speelde ze onder meer meer dan 100 interlands en 25 jaar bij PSV.