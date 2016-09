Ron Jans: We zitten nog in het moeras

Jans baalde van de slechte eerste helft. ,,Net op het moment dat we na ruim een half uur spelen weer wat lucht kregen, viel het openingsdoelpunt." De treffer van Wout Weghorst had voorkomen kunnen worden. ,,We hadden eerder moeten uitverdedigen. Na rust hadden we het initiatief, maar het leverde geen doelpunt op. We moeten beseffen dat we bij elkaar moeten blijven. We zitten nog altijd in het moeras."