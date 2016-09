Seizoen Fledderus voorbij na scheur in kruisband

Cocu overweegt zelfde tactiek als vorig seizoen tegen Atlético

12 september Phillip Cocu overweegt om PSV in het Champions League-treffen met Atlético Madrid weer in 5-3-2 te laten beginnen. PSV trad ook vorig seizoen meerdere malen in dit systeem aan in de Champions League en schakelde ook, zoals tegen FC Utrecht, dit seizoen al eens over naar die speelwijze.