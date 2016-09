Siem vervangt broer Luuk in de spits bij debuut voor PSV

Remko Pasveer neemt bij PSV plaats onder de lat. De 32-jarige doelman uit Enschede is tevens aanvoerder. Jeroen Zoet zit op de bank, net als derde doelman Hidde Jurjus.



Op het middenveld is er een basisplaats voor Bart Ramselaar in plaats van Andrés Guardado. In de achterhoede speelt Joshua Brenet als linksback in plaats van Jetro Willems en Daniel Schwaab krijgt een kans in het centrum van de verdediging op de plek van Héctor Moreno.



De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 18.30 uur.



De volledige opstelling van PSV: Pasveer; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Hendrix, Pröpper, Ramselaar; Pereiro, De Jong, Bergwijn