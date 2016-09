Sneijder geeft cursus overleven bij Oranje

Sneijder is bij Oranje middenvelder, bijna recordinternational en ook een beetje de tweede assistent-bondscoach, een functie die Dick Advocaat welgeteld drie oefenduels bekleedde. ,,Meer een verlengstuk van de technische staf'', nuanceert de 122-voudig international zijn rol. ,,Iedereen moet beseffen dat we dinsdag misschien al het belangrijkste kwalificatieduel spelen.''



Want ook voor Sneijder is Frankrijk favoriet voor de groepswinst. In een poule met Zweden, Bulgarije, Wit-Rusland en Luxemburg ziet hij volop kansen op de tweede positie, die een plek in de play-offs kan opleveren.



Als je het aan de 32-jarige volksjongen uit de Utrechtse wijk Ondiep vraagt, dan is de nieuwe generatie internationals soms lichtzinnig. ,,Het gaat zo makkelijk. Allemaal al jong een iPhone en een iPad'', legt hij uit. ,,Ik voetbalde op straat, vaak tegen oudere jongens. Huilen deed ik nooit. Maar ik kwam wel eens verdrietig thuis. Dan stuurde mijn moeder me terug.''



De jonge Sneijder zat niet voor de computer, maar oefende net zo lang totdat hij goed met rechts én links kon schieten. ,,Op een kale muur, het liefst met een ruit in de buurt die ik soms kapot kon trappen'', weet hij nog. Het leverde hem een prachtige loopbaan op langs clubs als Ajax, Real Madrid en Internazionale. Ook bij Oranje streed hij lang om prijzen. ,,Vaak wisten we alleen niet met hoeveel we gingen winnen.''



Dat is nu wel anders. Oranje eindigde vorig jaar in de EK-kwalificatie achter Tsjechië, IJsland en Turkije als vierde in de poule. Weg mooi EK in Frankrijk met liefst 24 deelnemers. Na een serie van vier bemoedigende oefenduels zonder nederlaag ging het donderdag mis tegen de kwaliteitsarme Grieken (1-2). ,,Na een goed begin een tegentreffer was het vertrouwen weg'', analyseert Sneijder. ,,Maar op basis van de laatste oefenduels en trainingen ben ik toch positief.''



,,Tegen Zweden gaat het niet alleen om kwaliteit. We moeten er als team staan, zeker nu Arjen Robben er niet is. De meeste jongens hebben nog nooit een eindronde meegemaakt. Op een WK speel je op het hoogste podium. Ik wil dat nog een keer meemaken en vertel daarom steeds hoe bijzonder zoiets is. Dat besef moet er komen, daar moeten we hard voor knokken.''