ADO hoort vandaag of het geld krijgt van Wang

Stijn Vreven: Trots dat ik trainer van grote club als NAC mag zijn

2 januari Hij straalde van oor tot oor. Blij en dankbaar is Stijn Vreven dat hij de nieuwe trainer van NAC mag zijn. ,,Zo voel ik dat echt. De realiteit is dat NAC achtste staat in de eerste divisie. Maar dit is een hele mooie en grote club die bij de top acht van Nederland hoort.”