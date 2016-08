Sparta krijgt voorwaardelijke straf na feest op veld

De Graafschap heeft een schikking ontvangen met een onvoorwaardelijke straf van 17.500,- euro en een thuiswedstrijd zonder publiek. De Graafschap zal vier weken nadat de straf definitief is geworden zonder thuispubliek moeten spelen. Aanleiding zijn de ongeregeldheden tijdens en na afloop van de wedstrijd De Graafschap - Go Ahead Eagles op zondag 22 mei 2016. Supporters van De Graafschap betraden massaal het speelveld, waarbij een deel van deze supporters de confrontatie zocht met spelers van Go Ahead Eagles.



Boetes voor Go Ahead Eagles en Willem II



Go Ahead Eagles krijgt als schikkingsvoorstel een boete van 12.500 euro en een voorwaardelijke straf van een thuiswedstrijd zonder publiek, met een proeftijd van twee jaar. Bij de wedstrijd Go Ahead Eagles - De Graafschap op 19 mei 2016 hebben zich meerdere ongeregeldheden voorgedaan. Na afloop van de wedstrijd betraden supporters het speelveld en zochten de confrontatie met de supporters in het bezoekersvak. Ook werd er vuurwerk afgestoken en gegooid.



Tijdens de wedstrijd Willem II - NAC op 22 mei 2016 waren er een aantal vuurwerkincidenten. Ook kwamen er na afloop van deze wedstrijd supporters het veld op en werd er opnieuw vuurwerk afgestoken. Willem II heeft hiervoor een schikkingsvoorstel ontvangen met een boete van 12.500 euro en een voorwaardelijke straf van een thuiswedstrijd zonder publiek, met een proeftijd van twee jaar. Zowel de strafkaart van Go Ahead Eagles als die van Willem II bevat meerdere aantekeningen met betrekking tot wanordelijkheden. Dit is door de aanklagers meegenomen in de schikkingsvoorstellen.