Spelers om in de gaten te houden na transferdeadline

1. Hakim Ziyech

Dat Hakim Ziyech na 31 augustus niet meer het tricot van FC Twente zou dragen, had iedereen wel kunnen voorspellen. Al kwam zijn transfer pas op de voorlaatste dag van de transferperiode rond. En ook opvallend: Ajax is zijn nieuwe club. Lange tijd zei technisch directeur Marc Overmars de 23-jarige balvirtuoos niet nodig te hebben. De Ajax-fans zijn in elk geval in hun nopjes met de nieuwe aanwinst. Alle ogen zullen zondag in de Arena tijdens de competitiewedstrijd tegen Vitesse gericht zijn op Ziyech, die de Amsterdamse club 11 miljoen euro kostte. Kan hij Ajax, dat tik na tik kreeg, weer aan de praat krijgen?

2. Mike van Duinen

3. Iliass bel Hassani

4. Matt Miazga

Guus Hiddink liet hem in de hoofdmacht van Chelsea debuteren. Matt Miazga leek aan Espanyol te worden verhuurd, maar omdat 'het papierwerk' niet in orde was, werd het uiteindelijk Vitesse. De Arnhemse club legde hem vier minuten voor het sluiten van de markt vast als laatste nieuweling in de Eredivisie. Chelsea heeft grote plannen met de 21-jarige Amerikaans international. Hij werd in februari al opgenomen in de Champions League-selectie, maar bleef op de bank. Bij Vitesse moet Miagza, die eind januari voor 5 miljoen euro werd overgenomen van New York Red Bulls, zich laten zien om zo weer sterker terug te keren bij Chelsea.