Teleurgestelde Dauda nog bij selectie Vitesse

Dauda (28) zit in een lastig parket, sinds zijn overgang naar Turkije woensdagnacht afketste. De papieren werden bij Sivasspor niet op tijd in orde gemaakt. Bij Vitesse is hij overbodig. De Nigeriaan moet in het centrum van de aanval bij de Arnhemse club Ricky van Wolfswinkel en Yuning Zhang voor zich dulden.



Daarmee is een vertrek uit Arnhem het beste voor de aanvaller. Complicerende factor is echter dat de transferwindow in de meeste landen is gesloten. Buiten Europa, zoals in het Midden-Oosten, is er nog wel ruimte. Een optie voor beide partijen is contractontbinding. Daarmee is Dauda vrij om een andere club te vinden.



,,Dit is nog vers", verklaart algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse. ,,Abiola moet de teleurstelling van de afgeketste transfer nog verwerken. Het is gewoon heel vervelend allemaal. We willen samen op korte termijn een oplossing vinden."