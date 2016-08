Ten Hag: Haller blijft omdat hij hier nog veel beter kan worden

Haller wilde zelf niet veel kwijt over de transferperikelen. ,,Ja, het is mogelijk dat ik blijf. Ik hou van de club en speel hier graag. Maar ik weet het echt niet. We zullen het aan het einde van de transferwindow zien.''



Volgens Haller moet er niets gezocht worden achter zijn niet-juichen na zijn doelpunt. ,,Dit is mijn manier om de goal te vieren. Ja, ik deed niets, omdat ik gefocust wilde blijven.''



De goal van Haller in de 68ste minuut betekende de 1-1 in Arnhem. Dat was ook de eindstand. Ricky van Wolfswinkel bracht Vitesse voor rust verdiend op voorsprong.