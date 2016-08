Transfer Hakim Ziyech naar Ajax stap dichterbij

Twente en Ajax onderhandelen zondag verder over de vraagprijs. Het eerste bod van Ajax werd zaterdag door Twente afgewezen.



Technisch-manager Ted van Leeuwen zei na de wedstrijd bij FOX dat de aanbieding van Ajax niet de hoogste was die in de voorbije weken bij Twente was binnengekomen. Ziyech heeft zelf een persoonlijke voorkeur voor Ajax. Hij nam zaterdagavond in stijl afscheid van Twente. Ziyech scoorde twee treffers, werd man of the match en kreeg na zijn publiekswissel een staande ovatie in De Grolsch Veste.