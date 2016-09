Tukker in Texas rijdt rond met FC Twente-nummerbord

Onder de grill van zijn grijze BMW prijkt een bordje met de staat Texas en een wel heel bijzondere cijfer-lettercombinatie. De vijf tekens vormen samen FCT65, naar FC Twente en het oprichtingsjaar van de club. Normaal gesproken heeft een nummerbord in Texas drie letters en vier cijfers.



,,Niemand hier snapt waar het op slaat, maar ik ben er als Twente-fan trots op'', zegt de 38-jarige Hengeloër vanuit de grootste stad van Texas. ,,Ik werk voor Siemens, eerst in Hengelo en sinds een jaar in Houston. Het viel me op dat hier mensen rond reden met een custom license plate, een zelfgekozen nummerbord. Ik kwam erachter dat je die via internet kon bestellen. Na enig zoekwerk bleek FCT-65 nog vrij. Gelukkig maar, want die moest ik dus hebben.''



Vroeg op

De geboren en getogen Tukker koos die nummerplaat juist in de periode dat de club door het diepste dal uit de historie ging. ,,Een supporter ben je in goede en slechte tijden, vind ik. Ook vanuit hier heb ik alles kunnen volgen. Het was even heel spannend, maar gelukkig gaat het weer de goede kant op.''



Jarenlang was Schoenmaker vaste klant in De Grolsch Veste, zijn seizoenkaart heeft hij ondanks het verschil in tijd en afstand gewoon verlengd. ,,Ik heb het prima naar mijn zin in Amerika, maar die bezoekjes aan het stadion mis ik wel. Door het tijdsverschil moet ik zelf tegenwoordig vroeg op in het weekend. Dan ga ik direct op zoek naar een livestream. Zo probeer ik de duels van FC Twente te zien. Maar de beleving is heel anders. Bij voetbal hoort een biertje, maar op zondagmorgen sla ik die toch even over, haha.''