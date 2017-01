Tweede elftal in Jupiler League, daar moeten we echt naartoe

Hakim Ziyech Marokkaans geschenk voor Ajax

4:37 Ajax hervat zondag de competitie in Zwolle tegen PEC mét Hakim Ziyech. Dat Marokko hem niet heeft geselecteerd voor de Afrika Cup is een enorme meevaller voor de Amsterdammers. Wat Ajax de komende weken niet hoeft te missen, in cijfers en woorden.