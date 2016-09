UEFA baalt van hoge netten in De Kuip

Voorspelling: PSV haalt laatste 16 bij lange na niet

17:24 In een uitgebreide analyse van statistiekenbureau Gracenote over het aanstaande Champions League-seizoen delft PSV in de poulefase ruimschoots het onderspit. In een fictieve ranglijst van de 32 deelnemers eindigt de Nederlandse kampioen zelfs pas als 27ste, nog ver achter FC Basel, Club Brugge en FC Kopenhagen.