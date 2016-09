Ünal evenaart Dick van Dijk, thuiscomplex Utrecht en Roda, Schaars passkoning

FC Utrecht - FC Groningen 1-5

FC Utrecht leed voor het eerst in de geschiedenis vijf opeenvolgende thuisnederlagen in de Eredivisie. Met drie punten beleven de Domstedelingen de slechtste seizoensstart sinds 1975/76 (2 punten).



Richairo Zivkovic kwam dankzij zijn treffer tegen elf van de 22 Eredivisieteams waar hij tegen speelde tot scoren. Zivkovic was de enige FC Utrecht-speler met een schot op doel tegen FC Groningen (2 keer).



FC Groningen evenaarde de grootste uitzege in de clubhistorie op het hoogste niveau (8x 0-4, 2e keer 1-5), de club won voor het laatst uit met vier doelpunten verschil op 29 augustus 2008, 0-4 bij Vitesse).



Oussama Idrissi (2 goals, 1 assist) was de eerste FC Groningen-speler sinds Michael de Leeuw in mei 2015 (3 goals tegen NAC) die bij drie doelpunten in één Eredivisieduel betrokken was. Idrissi is sinds zijn debuut (19 december 2015) elke 116 minuten betrokken bij een doelpunt (6 goals, 4 assists in 1163 minuten).

FC Twente - ADO Den Haag 4-1

Enes Ünal werd de eerste speler met vijf goals in zijn eerste vier Eredivisieduels voor FC Twente sinds Dick van Dijk in 1967. De 1-0 van de Turkse huurling van ManCity was het eerste FC Twente-doelpunt dit seizoen uit een standaardsituatie (de voorgaande 9 kwamen uit open spel). Ünal scoorde dit Eredivisieseizoen vijf keer met slechts zes schoten op doel.



ADO Den Haag leed de grootste Eredivisie-nederlaag in bijna een jaar (3 oktober 2015, NEC - ADO 4-1). ADO verloor voor het eerst in 2016 twee opeenvolgende uitduels in de Eredivisie.



Ruben Schaken gaf zijn tweede assist van het seizoen en evenaarde daarmee al zijn totaal uit 2015/16.

Vitesse - Go Ahead Eagles 2-0

Vitesse won voor het eerst sinds 13 februari (3-0 tegen Heerenveen) en pas voor de tweede keer dit kalenderjaar een thuisduel in de Eredivisie (G5, V4).



Ricky van Wolfswinkel is in elk van zijn laatste vijf Eredivisieduels in het GelreDome direct betrokken bij een doelpunt (4 goals, 1 assist).



Lewis Baker creëerde vijf kansen voor zijn medespelers, alleen Andrés Guardado (8), Iliass Bel Hassani (7) en Jetro Willems (6) creëerden dit Eredivisieseizoen meer kansen in één duel.



Mitchell van Bergen (17 jaar, 21 dagen) werd de jongste speler met een Eredivisiegoal- of assist sinds Richairo Zivkovic (16 jaar, 340 dagen) op 11 augustus 2013 tegen FC Utrecht.



Sander Fischer veroorzaakte dit seizoen al twee strafschoppen; sinds 2014/15 kreeg de verdediger drie strafschoppen meer tegen dan elke andere speler (7).

Roda JC - SC Heerenveen 0-3

Roda JC is voor het eerst negen opeenvolgende thuiswedstrijden in de Eredivisie zonder overwinning. De Limburgers (3 goals) hebben voor het eerst minder dan vier doelpunten na zes speelronden in een Eredivisieseizoen. Roda JC verloor in 2016 al acht thuisduels in de Eredivisie, twee wedstrijden meer dan in 2014 en 2015 bij elkaar.



Voor het eerst in de geschiedenis kreeg Roda JC tweemaal rood voor rust in een Eredivisiewedstrijd. Roda JC is nu gedeeld recordhouder qua rode kaarten in de Eredivisie (98, net als FC Utrecht).



Heerenveen had tegen Roda JC de hoogste passnauwkeurigheid in een Eredivisie-duel (88%) sinds 10 december 2011 (90% tegen Excelsior). Geen Heerenveen-speler gaf sinds aanvang van 2010/11 meer succesvolle passes op de vijandelijke helft in een Eredivisieduel dan Stijn Schaars tegen Roda JC (51 - gedeeld met Marten de Roon tegen NAC in april 2015).

Willem II - Excelsior 1-1

Willem II scoorde voor het eerst dit eredivisieseizoen in het eerste kwartier, terwijl Excelsior voor het eerst in de eerste vijftien minuten een tegentreffer moest slikken. Van de laatste vijf eredivisiewedstrijden waarin Willem II de openingstreffer maakte wonnen de Tilburgers er maar één (G2, V2).



Fran Sol is de eerste Spanjaard met minimaal drie doelpunten in een Eredivisieseizoen sinds Bojan voor Ajax in 2013/14 (4 doelpunten).



Excelsior had na zes speelronden in de Eredivisie nog nooit meer punten als dit seizoen (10, eerder in 1979/80, 2006/07 en 2010/11 - omgerekend naar drie punten voor een zege).



Geen enkele speler scoorde vaker uit een directe vrije trap sinds aanvang van het seizoen 2015/16 dan Hicham Faik (3 keer, gelijk met Hakim Ziyech). Alle vier Eredivisietreffers van Faik waren schoten van buiten het strafschop-gebied.

Sparta - NEC 2-0

Met tien punten uit de eerste zes wedstrijden van het seizoen (doelsaldo +2) beleeft Sparta de beste seizoenstart sinds 1987. Sparta wint voor het eerst sinds november 2009 twee thuisduels op rij in de Eredivisie.



Alleen Feyenoord (3x 12) en Ajax (1x 11) noteerden dit seizoen meer schoten op doel in een wedstrijd dan Sparta tegen NEC (10 schoten op doel).



Thomas Verhaar mocht voor het eerst in de basis starten voor Sparta in de Eredivisie en scoorde met zijn eerste schot op doel voor de Rotterdammers in deze competitie. Hij was betrokken bij acht van de vijftien schoten van Sparta, een seizoensrecord: 5 doelpogingen, 3 kansen gecreëerd.



NEC-spits Kévin Mayi kwam in negentig minuten tegen Sparta tot geen enkele doelpoging en bereidde ook geen enkele kans voor.

PEC Zwolle - AZ 0-2

AZ won dit kalenderjaar al acht uitwedstrijden in de competitie, dit is voor het eerst sinds 2010 (toen ook 8). De Alkmaarders hielden voor de derde keer op rij de nul in de competitie, dat lukte voor het laatst in december 2014 (4 duels).



Geen enkele speler gaf in het kalenderjaar 2016 meer assists in de Eredivisie dan Joris van Overeem (10). Iliass Bel Hassani bereidde zeven kansen voor, het hoogste aantal voor een AZ-speler in een eredivisieduel sinds 2 maart 2014, toen Aron Jóhannsson zeven kansen creëerde tegen RKC Waalwijk.



PEC Zwolle heeft dit seizoen zowel aanvallend als verdedigend de slechtste schotconversie van de Eredivisie, ze scoren met drie procent van hun schoten en incasseren bij zeventien procent van hun schoten tegen een doelpunt.



Spits Nicolai Brock-Madsen kwam namens PEC tot geen enkele doelpoging in zijn negentig minuten tegen AZ.

Logo AD Volledig scherm © ANP Pro Shots

PSV - Feyenoord 0-1

Pas voor de tweede keer in de historie van het betaalde voetbal kwam PSV drie thuiswedstrijden op rij niet tot scoren (eerder in 2000). De Eindhovenaren lieten in de laatste drie competitieduels vijf punten liggen (W1, G1, V1), evenveel als in de 21 Eredivisiewedstrijden daarvoor.



Nicolas Isimat-Mirin was de enige veldspeler van PSV die in de basis startte en niet tot een doelpoging kwam. Jetro Willems vond met slechts 56 procent van zijn passes een teamgenoot, als basisspeler deed hij dit pas twee keer slechter in een Eredivisiewedstrijd.



Feyenoord staat na zes speelronden vijf punten voor op de nummer twee op de ranglijst, het grootste gat zo vroeg in de competitie sinds 2000/01 (toen ook Feyenoord na vijf speelronden vijf punten voor op Vitesse).



Feyenoord is nu zeventien wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie, dit is de langste reeks sinds augustus 2003 (toen 20 wedstrijden niet werd verloren).



Het doelpunt van Eric Botteghin was het enige schot op doel van Feyenoord in de wedstrijd. Brad Jones kwam in zes Eredivisiewedstrijden voor Feyenoord al twee keer tot zeven reddingen in één duel, dat lukte in de vorige twee seizoenen een Feyenoord-keeper slechts eenmaal (Vermeer uit tegen PSV, augustus 2015).

Logo AD Volledig scherm © ANP Pro Shots

Heracles Almelo - Ajax 0-2

Heracles Almelo won slechts één van de laatste tien competitieduels (G5, V4). De Heraclieden ondernamen de afgelopen vijf seizoenen slechts twee keer minder doelpogingen in een thuisduel in de Eredivisie (4 tegen PSV in 2013 - 6 tegen Feyenoord in 2016) dan in de wedstrijd tegen Ajax (7). Slechts één van de dertien voorzetten (incl. corners) van Heracles kwam aan.



Lerin Duarte ondernam acht tackles, de laatste keer dat een middenvelder dat bij Heracles Almelo haalde voor de wedstrijd tegen Ajax was in mei 2011 (Tim Breukers, 9 tegen NAC Breda als rechtermiddenvelder onder Peter Bosz).



Ajax (13 punten uit 6 wedstrijden) veroverde in slechts één van de voorgaande vier seizoenen meer punten in de eerste zes competitieduels dan in dit Eredivisieseizoen (16 in 2015/16).



De elf schoten op doel door de Amsterdammers was het hoogste aantal voor Ajax in een uitwedstrijd in de competitie sinds 25 november 2012 (tegen Roda JC, ook 11). Ajax hield de laatste 329 minuten in de Eredivisie de nul.



Davy Klaassen opende de score in vier van de zes competitieduels van Ajax dit seizoen. Hij was dankzij zijn doelpunt en assist bij meer doelpunten betrokken dit seizoen in de Eredivisie dan elke andere speler: 5 goals, 2 assists.



Bertrand Traoré verloor met liefst dertig van zijn 67 balcontacten de bal, de enige speler die dit seizoen in een Eredivisieduel voor Ajax vaker balverlies leed was Hakim Ziyech tegen Vitesse (31 van de 91 balcontacten).