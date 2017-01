Van Basten: Jammer dat Ziyech niet geduld had om op Oranje te wachten

,,We hadden Hakim al lang in het vizier, maar toen hij bij Oranje kwam speelde hij niet eens zo heel goed bij FC Twente. Ze stonden laatste, en we vonden hem nog niet klaar voor minuten bij het Nederlands Elftal", zei Van Basten zondag bij het programma De Tafel van Kees .

Geduld

,,Maar we wisten dat hij binnen een maand of 2 echt wel zijn debuut zou maken. Het is jammer dat hij niet het geduld had om op Oranje te wachten. Daar heeft hij vooral zichzelf mee in de voet geschoten", besloot de huidige chef-spelregels van de FIFA.