Van Basten lyrisch over 'Kleine Kluivert'

VIDEO: Pa Kluivert trots maar ook kritisch op Justin

16 januari Gisteren debuteerde Justin Kluivert niet onverdienstelijk in de hoofdmacht van Ajax. Uiteraard is vader Patrick enorm trots op zijn zoon. Maar waar nodig wordt in huize Kluivert ook een kritische noot gekraakt. ,,Ik probeer hem voor te bereiden op wat komen gaat. Ik weet als geen ander wat het is om als jonge jongen bij Ajax te spelen.''