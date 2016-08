Van Breukelen sprak ook met Booy als vervanger Advocaat

De KNVB koos uiteindelijk voor Ruud Gullit, die afgelopen vrijdag echter afhaakte. ,,Gullit was in beeld, omdat men dan toch voor een naam gaat'', zei Booy zaterdag voor de camera van FOX Sports waarvoor hij het duel tussen Willem II en Roda JC analyseerde. ,,Maar uiteindelijk werd dat toch niet wat er van verwacht werd."



Booy weet niet of hij nog steeds als kandidaat geldt, nu Gullit heeft bedankt. ,,Geen flauw idee. Er is in elk geval wel beloofd om bij geen goed nieuws geïnformeerd te worden."



Booy verklaarde dat hij snel weer als trainer aan de slag wil. ,,Bij voorkeur niet in het buitenland. Liefst blijf ik in Nederland. Bij Oranje is het nu zaak dat er continuïteit komt."



Booy werd in maart ontslagen als trainer van Go Ahead Eagles.