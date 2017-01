Van Bronckhorst tekent: Ben blij met vertrouwen

Feyenoord is halverwege de competitie koploper in de Eredivisie en heeft prima trainingskamp achter de rug. ,,We zitten in een heel goede periode'', aldus Van Bronckhorst op de website van de club. ,,Daar hebben de spelers en wij als staf veel energie ingestoken en dat zullen we blijven doen. Ik ben blij dat ik bij Feyenoord kan blijven werken. Het voelt heel goed om hier hoofdtrainer te blijven en het vertrouwen te krijgen van de club.''