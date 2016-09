Van den Belt keert terug bij SC Cambuur

De 44-jarige Van den Belt werkte van 2009 tot december 2014 bij Cambuur. Daarna maakte de oud-voetballer de overstap naar FC Twente. In maart van dit jaar legde hij zijn functie neer na een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken binnen de club uit Enschede.



,,We verwachten op korte termijn een positief besluit van de politiek over de ingediende stadionplannen. Als dit gaat zoals we verwachten, ligt er een enorme klus voor ons om dit goed te organiseren voor de club. Gerald is wat ons betreft de ideale kandidaat om deze kar te trekken'', zegt Ype Smid, voorzitter van de raad van commissarissen van Cambuur.