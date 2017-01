Van den Herik heeft champagne voor Feyenoord koud staan

,,Omdat het het laatste kampioenschap, tot op heden, van Feyenoord is. En het was ook een fantastisch elftal. Goeie jongens. Een goeie herinnering. En toen Leo Beenhakker mij vroeg, dacht ik: waarom niet?''



Van den Herik verlangt naar eigen zeggen niet meer terug naar de glorietijden, met ook nog het winnen van de UEFA Cup in 2002. ,,Feyenoord is een mooie tijd geweest, maar het leven gaat verder. Ik heb er geen heimwee naar, hoor. Ik ben niet iemand van veel terugdenken. Ik heb het ooit bij Feyenoord verboden om over vroeger te praten. Men had het alleen maar over vroeger. Ik vind dat je altijd vooruit moet kijken. En zeker op mijn leeftijd moet je niet achterom gaan kijken, want dan word je nog sneller oud dan dat je al oud wordt.''



Het NOS-programma over Feyenoord wordt zondag om 22.15 uur op NPO 1 uitgezonden.