Van Gaal lyrisch over nieuw trainingscomplex AZ

Van Gaal: ,,Het proces was al in gang gezet door mensen als Toon Gerbrands en Marcel Brands toen ik destijds in 2005 trainer werd. Wij verhuisden van de Alkmaarderhout naar het AFAS stadion met een trainingsveld erbij. We kwamen van de hel in de hemel. Met deze nieuwe verhuizing maakt AZ weer een volgende stap, al blijf ik erbij dat het altijd de mensen in de organisatie zijn die bepalend zijn voor de prestaties. Maar als het allemaal klopt, de visie, de mensen, de accommodatie, dan kan het niet anders dan omhoog gaan. En dan kan het gebeuren dat AZ weer kampioen wordt.''



