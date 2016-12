Van Ginkel keert op huurbasis terug bij PSV

Van Ginkel kende vorig jaar een zeer succesvolle verhuurperiode bij PSV. Met de Eindhovenaren werd hij landskampioen, maar keerde daarna terug naar Chelsea om te revalideren van een slepende knieblessure. Bij de Londense club heeft Van Ginkel ook zijn contract verlengd tot 2019.



,,Ik ben blij dat ik deze route heb gekozen", zegt Van Ginkel. ,,Rust en fysiotherapie waren noodzakelijk. Ik ben nu weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en hoop dat we dat nu kunnen evenaren."



Uiteraard is trainer Phillip Cocu erg tevreden met de versterking op het middenvelder. ,,Marco is een box to box-middenvelder met een sterk karakter, diepgang en scorend vermogen", vertelt Cocu. ,,Vorig seizoen heeft hij zijn kwaliteit al laten zien. Ik ben zeer tevreden met Marco als versterking voor de selectie."



Volgens technisch manager Marcel Brands voegt Van Ginkel veel toe aan de selectie die al sterk bezet is op het middenveld. ,,Marco is een speler die iets extra's toevoegt aan onze selectie. Dat is het uitgangspunt van de keuze die we gemaakt hebben. Ik heb in de voorbije maanden altijd contact met hem gehouden, omdat we in hem een potentiële versterking zagen. Het is mooi dat het nu weer lukt. We hebben er een goede speler bij."



Met de komst van Van Ginkel wordt het op het middenveld van PSV behoorlijk druk. De Brabanders versterkten zich in de zomer met Bart Ramselaar van FC Utrecht. Hij vormt inmiddels een vaste waarde. Davy Pröpper en Andrés Guardado, die net weer fit is, zijn ook basiskrachten op het middenveld. Jorrit Hendrix is, na wekenlange afwezigheid door een blessure, ook weer inzetbaar. PSV huurt daarnaast dit seizoen Siem de Jong, die ook in de aanval uit de voeten kan, van Newcastle United.