'Veel meer kans op blessures bij kunstgrasveld'

Trainer en inspanningsfysioloog Raymond Verheijen: ,,Het grootste verschil zit in de demping, die is bij kunstgras een stuk minder. Met name de gewrichten hebben daar onder te lijden.''



40 procent van de 7.000 deelnemers bij het Radar-onderzoek zegt wel eens ernstig last te hebben gehad van schaafwonden of zelfs open wonden tijdens het spelen op kunstgras. Ook liep 35 procent van de deelnemers wel eens spierblessures op. Dat is meer dan op normaal gras. 7 op de 10 voetballers heeft aangegeven liever op normaal gras te spelen en niet alleen omdat het gras beter ruikt.



De KNVB reageert als volgt: ,,Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de blessuregevoeligheid van velden. Hieruit kwam naar voren dat er niet meer blessures zijn op natuurgrasvelden dan op kunstgrasvelden en vice versa. Maar dat er wel sprake is van andere blessures. Daarnaast is kunstgras continu in ontwikkeling. Zo zijn er materialen ontwikkeld waardoor het kunstgras meer op een echte natuurlijke grasmat lijkt, duurzamer is en minder blessures oplevert. Op initiatief van de KNVB wordt op korte termijn met overheden, gemeenten en kunstgrasfabrikanten de verdere invulling van deze ontwikkeling besproken.''