Vermeij moet het opeens gaan laten zien

Vermeij kwam deze voorbereiding naar Almelo als vervanger voor Wout Weghorst die naar AZ vertrok. Hij zou bij Heracles de tijd krijgen om te groeien, maar moet er nu meteen staan.



Heracles gaat de komende dagen op zoek naar een nieuwe spits. ,,Ik vind dat die positie dubbel bezet moet worden'', zegt trainer John Stegeman. ,,En dat er een gelijkwaardige speler bij moet komen.''



Stegeman vindt het mooi voor Gladon dat hij de stap naar Engeland kan zetten. ,,Voor ons is het mooi en vervelend tegelijk, Maar we mogen niet klagen, er komt een mooi bedrag binnen."



Voor Vermeij viel er vrijdag nog meer te vieren, hij is opgenomen in de selectie van Jong Oranje dat 2 september een kwalificatieduel tegen Wit-Rusland speelt. Justin Hoogma is opgenomen in de selectie van Oranje onder 19.



Stegeman kan tegen ADO niet beschikken over Zomer (knie) en Lerin Duarte (niet wedstrijdfit).