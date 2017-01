VIDEO: Ajax dankzij hattrick Younes ruim langs Leipzig

Amin Younes was de grote man bij de nummer twee uit de Nederlandse Eredivisie. De Duitser was goed voor drie treffers; de 1-0, de 3-0 en vlak na rust de 4-0. Hij was ook nog betrokken bij de 2-0 van Kasper Dolberg na een blunder van doelman Péter Gulácsi van Leipzig. De Duitsers deden nog wat terug via Davie Selke, maar toen was de wedstrijd al lang gespeeld.