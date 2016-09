Videoscheids maakt debuut bij bekerduel tussen Ajax en Willem II

Door deze primeur krijgt scheidsrechter Pol van Boekel assistentie van videoscheidsrechter Danny Makkelie. Een dag later, bij Feyenoord-FC Oss, zijn de rollen omgedraaid.



,,Dit is fantastisch nieuws'', zegt Gijs de Jong, operationeel directeur van de KNVB en initiatiefnemer van de videoscheidsrechter. ,,Wij hebben ons vanaf 2011 ingezet om de videoscheidsrechter in het voetbal te introduceren. We doen dit omdat we het spel eerlijker willen maken en omdat we de scheidsrechter willen helpen bij zijn moeilijke taak. Dat wij dit nu als eerste land ter wereld mogen testen, daar zijn we erg trots op en is een groot compliment aan de betrokken medewerkers van de KNVB."



De voetbalbond heeft ervoor gekozen om alleen te testen bij bekerwedstrijden, want er is geen sprake van een ranglijst en de duels staan los van wedstrijden van andere clubs. De reden om de testen nu bij Ajax en Feyenoord te doen, heeft te maken met de ervaringen die zijn opgedaan in deze stadions met eerdere testen. De benodigde infrastructurele voorzieningen en de beschikbare televisiecamera's zijn bij deze stadions bekend en voorhanden.



Ook in volgende bekerronden verwacht de KNVB live-testen uit te voeren.