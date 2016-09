Vilhena krijgt shirt Smalling: Die van Pogba en Memphis komen later

,,Ik zou heel graag het shirt van Pogba of Memphis willen," zegt de Maassluizer. ,,Die hadden gisteren al geruild. Memphis komt wel in orde, die kom ik wel tegen. Die spreek ik nog wel. Pogba is voor later."



Vilhena juichte gisteren met een hand voor zijn gezicht nadat hij Feyenoord op 1-0 had gezet tegen Manchester United. Vandaag legde hij uit dat die vreugdeuitbarsting te maken had met een afspraak met zijn broertje Randy. Die klopte hij deze week met het computerspel FIFA toen hij Barcelona was en Randy Real Madrid.



,,Na de winst deed ik mijn hand voor mijn gezicht. Randy was enthousiast en vroeg of ik dat ook wilde doen als ik zou scoren tegen Manchester United. Dat had ik onthouden en toen die bal er in vloog, herinnerde ik mij die afspraak", vertelt Vilhena.