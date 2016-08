Vitesse verhuurt Qazaishvili aan Legia Warschau

Poll: in wie bij de KNVB heb je nog vertrouwen?

10:40 Het is chaos in de Zeister bossen. Alsof het niet meer gekker kan, vertrekt ook assistent-bondscoach Marco van Basten in november bij de KNVB. Hij volgt het spoor van assistent Dick Advocaat, teammanager Hans Jorritsma en directeur Bert van Oostveen. Hoog tijd voor de vraag: in wie bij de KNVB heb je nog vertrouwen?